В Киеве похитили юриста местной компании и требовали 800 тыс. долларов. Фото

В Киеве полицейские задержали четырех человек по подозрению в похищении юриста киевской компании и вымогательстве 800 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
«Вчера около 13 часов на улице Княжий Затон в Дарницком районе столицы неизвестные силой затолкали мужчину в автомобиль и уехали в неизвестном направлении. Такое сообщение в дежурную часть полиции Киева поступило от свидетеля происшествия. Для розыска автомобиля, указанного очевидцем, в столице ввели специальный оперативный план. Вскоре полицейские обнаружили разыскиваемую иномарку в Днепровском районе», - говорится в сообщении.
Уточняется, что в салоне машины было три человека, еще двое - неподалеку, и среди них находился и похищенный мужчина.
Правоохранители задержали четырех фигурантов, двое из которых - иностранцы, и доставили в управление полиции для проведения следственных действий.
По данным полиции, пострадавший работает в юридической компании, которая предоставляла юридическую поддержку руководителю известной строительной фирмы.
«Злоумышленники под предлогом встречи выманили мужчину на встречу в условленное место. Когда он прибыл на собственном автомобиле к супермаркету на улице Княжий Затон, пострадавшего силой затолкали в его же автомобиль и скрылись. По дороге похитители требовали у него возврата несуществующего долга, а затем заставили написать расписку в пользу руководителя строительной фирмы на 800 тысяч долларов США», - сообщили в МВД.
Также у пострадавшего отобрали два мобильных телефона, деньги и технический паспорт на авто. Правоохранители возбудили уголовное дело по четырем статьям УК - разбой (ст. 187), вымогательство (ст. 189), незаконное лишение свободы или похищение человека (ст. 146) и незаконное завладение транспортным средством (ст. 289).
Сейчас проводятся оперативно-розыскные и следственные действий по установлению других участников преступной группы.
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