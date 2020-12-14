В больнице скончалась девочка, пострадавшая в ДТП в Бородинском микрорайоне

В Запорожье в больнице скончалась 13-летняя девочка, которая пострадала в ДТП 8 декабря. Об этом сообщают родственники девочки.
Напомним, авария произошла на выезде из города, на перекрестке Каширского шоссе и улицы Прогрессивной. Водитель автомобиля «ЗАЗ 1102» 1984 года рождения не справился с управлением на обледенелом участке дороги, в результате чего автомобиль перевернулся. В салоне автомобиля в качестве пассажиров находились трое девочек 2005, 2006 и 2007 годов рождения.
Как сообщила родственница пострадавшей семьи, сегодня, 12 декабря, девочки не стало. Насте было только 13 лет. Сейчас в больнице продолжают спасать второго ребенка, который пострадал в ДТП.
По данному происшествию открыли уголовное производство.
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