Выплаты «карантинной» помощи начнутся с 21 декабря - Минэкономики

Выплаты в размере 8 тыс. гривен компенсации ФОПам и наемным работникам в рамках помощи бизнесу в условиях пандемии начнутся 21 декабря. Те лица, которые не успеют подать заявление на получение денег до установленных сроков в 2020 году, получат их в 2021 году. Об этом рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, пишет пресс-служба Минэкономики.
«Хочу призвать всех подаваться на программы максимально быстро. По 8 тысяч гривен подача документов до 31 декабря, есть время. Нужно зарегистрироваться, выплаты начнутся с 21 числа. Кто обратится до 21-го, то средства получит до конца года. Кто обратится после 21-го - уже в новом году», - сказал министр.
Ознакомиться с порядком подачи документов всех программ можно по ссылке: http://bit.ly/3nl0y2N.