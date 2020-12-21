Как на новом запорожском мосту укладывают гусасфальт. Фото. Видео

На сооружениях Балкового моста рабочие подрядной организации продолжают укладку гусасфальта. Его наносят на уже обработанные поверхности проезжей части моста.
Как сообщили в Службе автодорог области, гарячий гусасфальт подвозят к месту укладки специальным грузовиком, с которого его выгружают перед асфальтоукладочной машиной. Далее асфальтоукладчик равномерно распределяет гусасфальт на всю площадь укладки и разогретой плитой выравнивает к одинаковой толщине.
Гусасфальт имеет достаточно скользкую поверхность, поэтому его сразу же посыпают щебнем, который сразу закатывают катками.
В САД отмечают, что такой процес является очень длительным, за один час рабочие укладывают около 70 погонных метров. Поэтому сами мостостроители эту работу называют черепашьей.
Напомним, недавно прошли испытания сооружения № 5 Балкового моста и они получили положительное заключение экспертов. На мост выехало 8 грузовиков, каждый из которых весил 36 тонн. Открыть движение по одной части балочного моста, который проходит на р. Старый Днепр и соединит Хортицкий район и остров Хортица, должны уже до конца года.
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