В Запорожье избрали заместителей председателя областного совета

Сегодня, 23 декабря, депутаты Запорожского областного совета избрали первого заместителя и заместителей председателя Запорожского областного совета. Предложенные главой облсовета Виталием Боговином кандидатуры были утверждены путем тайного голосования со второй попытки.
Депутаты областного совета поддержали назначение Людмилы Любим (Оппозиционный блок) на должность первого зама, на должности заместителей - Владислава Куценко (Батькивщина) и Геннадия Фукса (За майбутнє) 46 голосами.
Новоназначенные замы зачитали присягу.
Также в ходе сессии Людмилу Любим сняли с должности директора Областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства в селах Запорожского областного совета.
Отметим, что голосование состоялось со второй попытки, в первый раз кандидатуры не были поддержаны достаточным количеством голосов.
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