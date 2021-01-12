На запорожской Хортице собираются спилить десятки деревьев: проект решения

«Водоканалу» планируют разрешить удалить зеленые насаждения на острове Хортица в Запорожье. Проект решения горисполкома был опубликован вчера, 11 декабря, на сайте мэрии.
Предлагается позволить коммунальному предприятию «Водоканал» вырубить 35 деревьев и 946,5 м2 газона лугового, которые, согласно Акту обследования зеленых насаждений, подлежат удалению от 18.12.2020.
Сообщается, что данные мероприятия запланированы в связи с проведением строительных работ в соответствии с проектной документацией «Реконструкция системы канализации о. Хортица г. Запорожье. (Участок №1. Переподключение двух ниток напорного коллектора КНС-27 к напорному коллектору ДОК «Чайка»)». За удаление зеленых насаждений из городского бюджета будет выплачено 59 тысяч 598 гривен.
Стоит отметить, что КП «Водоканал» обязуется выполнить мероприятия по восстановлению травяного покрытия.
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