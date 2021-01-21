В доме престарелых в Харькове произошел пожар: 15 человек погибли

РепортерUA, фото ГСЧС 21 Янв 2021 - 16:22

В Харькове в четверг, 21 января, загорелся дом престарелых, сообщает ГСЧС.

«21 января в 15:03 в г. Харьков на ул. Нижняя Гиивська, 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По состоянию на 16:05 на месте пожара обнаружены тела 15 человек, 5 человек пострадали». - говорится в сообщении.

Площадь пожара составляет 100 кв.

К тушению пожара привлечены 28 человек личного состава и 7 ед. техники.

Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

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