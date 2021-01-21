В Запорожской области две девушки продавали наркотики через телеграм-канал: им грозит до 12 лет тюрьмы

У двух жительниц Запорожской области правоохранители изъяли наркотиков и психотропных веществ более чем на семь миллионов гривен. Распространением «Альфа PVP», каннабиса и таблеток экстази занимались две подруги в возрасте 16 и 18 лет.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, они получали запрещенный товар по почте, фасовали в съемной квартире и присылали клиентам в другие области страны. Теперь им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Проживают девушки в Энергодаре.
Дилеры работали на телеграмм-канал, через который распространяли «Альфа PVP», каннабис и таблетки экстази. Наркотики и психотропы они получали по почте, расфасовывали их и отправляли клиентам. Для реализации товара, в целях конспирации, они использовали вымышленные анкетные данные. Одну из девушек полицейские задержали, когда она получила очередную посылку с запрещенными веществами. У нее изъяли два пакета с «Альфа PVP» общим весом около килограмма.
Кроме того, правоохранители провели обыск в квартире, которую они арендовали и организовали под фасовочный цех. В результате изъято более тысячи слип-пакетов различных объемов с расфасованными наркотиками и психотропами весом более шести килограммов, таблетки экстази, а также мобильные телефоны, фасовочные материалы с логотипом «лавки» и электронные весы.
Сумма изъятого по ценам «черного» рынка составляет более семи миллионов гривен. Фигуранток задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. По действующему законодательству девушкам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время правоохранители устанавливают каналы поступления наркотических средств и психотропных веществ, а также других лиц, причастных к указанной преступной деятельности.
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