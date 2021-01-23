СБУ: «Джигурда» готовил «тарифный майдан». Видео

Правоохранители задержали в Херсонской области агента российской ФСБ по прозвищу «Джигурда». Он занимался дестабилизацией ситуации в Украине и провоцировал протестные настроения в стране, сообщает СБУ в субботу, 23 января.
Сотрудники спецслужбы установили, что в январе 2021 года агент получил задание и денежное вознаграждение от своих кураторов.
«Задача была способствовать распространению искусственно спровоцированных массовых протестов и, в частности, так называемого «тарифного майдана». Целью была дискредитация органов государственной власти и дестабилизация ситуации в стране. Для этого он уже организовал ряд протестных мероприятий», – говорится в сообщении.
Известно, что фигурант также возглавлял одну из пророссийских партий. Он по указанию ФСБ РФ осуществлял сбор информации о кризисных явлениях в социально-экономической сфере
«По замыслу российских спецслужб это должно было сформировать устойчивый протестный потенциал в приграничном с временно аннексированым Крымом регионе, а впоследствии – распространиться и по всей стране», – добавили в спецслужбе.
По данным СБУ, в феврале 2020 года мужчина во время пребывания в Симферополе по заданию российских кураторов провел встречу с так называемым главой Крыма Сергеем Аксеновым.
«Российский агент также получил поручение инициировать сбор подписей среди населения Херсонской области по восстановлению водоснабжения в АРК и развернуть соответствующую информационную кампанию. Кроме этого, он должен был популяризировать сепаратистские настроения и идею автономизации отдельных областей Украины», – добавили в спецслужбе.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст.110 УК Украины). Продолжается расследование.