СБУ: «Джигурда» готовил «тарифный майдан». Видео

РепортерUA 23 Янв 2021 - 18:02

Правоохранители задержали в Херсонской области агента российской ФСБ по прозвищу «Джигурда». Он занимался дестабилизацией ситуации в Украине и провоцировал протестные настроения в стране, сообщает СБУ в субботу, 23 января.

Сотрудники спецслужбы установили, что в январе 2021 года агент получил задание и денежное вознаграждение от своих кураторов.

«Задача была способствовать распространению искусственно спровоцированных массовых протестов и, в частности, так называемого «тарифного майдана». Целью была дискредитация органов государственной власти и дестабилизация ситуации в стране. Для этого он уже организовал ряд протестных мероприятий», – говорится в сообщении.

Известно, что фигурант также возглавлял одну из пророссийских партий. Он по указанию ФСБ РФ осуществлял сбор информации о кризисных явлениях в социально-экономической сфере

«По замыслу российских спецслужб это должно было сформировать устойчивый протестный потенциал в приграничном с временно аннексированым Крымом регионе, а впоследствии – распространиться и по всей стране», – добавили в спецслужбе.

По данным СБУ, в феврале 2020 года мужчина во время пребывания в Симферополе по заданию российских кураторов провел встречу с так называемым главой Крыма Сергеем Аксеновым.

«Российский агент также получил поручение инициировать сбор подписей среди населения Херсонской области по восстановлению водоснабжения в АРК и развернуть соответствующую информационную кампанию. Кроме этого, он должен был популяризировать сепаратистские настроения и идею автономизации отдельных областей Украины», – добавили в спецслужбе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст.110 УК Украины). Продолжается расследование.

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