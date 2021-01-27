В центре Запорожья задержали следователя, который получил взятку в размере 10 тыс. долларов. Фото

В Запорожье СБУ разоблачила 25-летнего следователя полиции при получении взятки в 10 тыс. долларов от подозреваемого в уголовном производстве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
За 10 тыс. долларов полицейский «гарантировал» ему смягчение меры пресечения, вместо содержания под стражей. Правоохранители задержали следователя в центре Запорожья во время передачи всей суммы взятки в гривневом эквиваленте.
Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении по ч. 3 ст. 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины. Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно с Территориальным Управлением ГБР, расположенным в Мелитополе, под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры и при содействии Департамента внутренней безопасности Национальной полиции.
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