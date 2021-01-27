В центре Запорожья задержали следователя, который получил взятку в размере 10 тыс. долларов. Фото

РепортерUA, фото СБУ и ГБР 27 Янв 2021 - 10:22

В Запорожье СБУ разоблачила 25-летнего следователя полиции при получении взятки в 10 тыс. долларов от подозреваемого в уголовном производстве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За 10 тыс. долларов полицейский «гарантировал» ему смягчение меры пресечения, вместо содержания под стражей. Правоохранители задержали следователя в центре Запорожья во время передачи всей суммы взятки в гривневом эквиваленте.

Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении по ч. 3 ст. 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины. Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно с Территориальным Управлением ГБР, расположенным в Мелитополе, под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры и при содействии Департамента внутренней безопасности Национальной полиции.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

public://uploads/photos/142869563_159745742398805_7192801801849057153_n.jpg
public://uploads/photos/143458360_270011661133108_3632730028310653996_n.jpg
public://uploads/photos/143604660_1076840682798370_2894594045746941804_n.jpg
public://uploads/photos/143736713_206132694537288_9142678395630396536_n.jpg

public://uploads/photos/screenshot_369.png
public://uploads/photos/screenshot_370.png
public://uploads/photos/screenshot_371.png
public://uploads/photos/screenshot_372.png
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...