Экс-заму главы СБУ объявили о подозрении в организации убийства главы управления. Аудио

РепортерUA 27 Янв 2021 - 20:46

Сегодня, 27 января, Служба безопасности Украины обнародовала доказательства причастности бывшего первого заместителя главы СБУ к организации убийства. 

Как сообщили в пресс-службе ведомства, экс-заместителю главы СБД Дмитрию Нескоромному объявили о подозрении в совершении преступления - организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

«Принимаются меры для обыска Нескоромного с целью допроса в качестве подозреваемого и вручения ходатайства об избрании меры пресечения. Главное следственное управление Службы безопасности Украины, которое проводит досудебное расследование этого преступления под процессуальным руководством Офиса, установило, что Дмитрий Нескоромный вместе с сотрудником Антитеррористического центра Служба безопасности Украины Юрий Расюк решили лишить жизни главы СБУ Андрея Наумова», - сообщили в пресс-центре.

Среди доказательств в СБУ предоставили видео- и фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Расюка, Нескоромного и других лиц, во время которых, в частности, обсуждается организация убийства, исполнители и другие детали.

По версии следствия основным мотивом преступления стало то, что Андрей Наумов был препятствием для возвращения Дмитрия Нескоромного на высокую должность в руководстве Службы, а также выступал против назначения отдельных членов экс-команды Нескоромного в СБУ.

По словам правоохранителей, фигуранты дела разработали детальный план посягательство на жизнь Наумова. Для его выполнения сотрудник АТЦ Расюк в течение октября 2020 - января 2021 подыскал исполнителей преступления, обеспечил их финансирование, организовал слежку за Наумовым. Это также подтверждено материалами дела и соответствующими аудио записями.

Несмотря на принятые фигурантами меры конспирации, сотрудники СБУ задокументировали их противоправную деятельность и предотвратили совершение заказного убийства.

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