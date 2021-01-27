«Грубое вмешательство»: в МИД РФ возмущены требованием стран G7 освободить Навального

Министерство иностранных дел России расценило требование стран G7 освободить оппозиционера Алексея Навального как «грубое вмешательство во внутренние дела». Об этом сегодня, 27 января, сообщает пресс-служба МИД РФ.
По словам представителей министерства, страны «Группы семи» выдвигают безосновательные обвинения в нарушении Москвой своих международно-правовых обязательств.
«Расцениваем факт обнародования подобного заявления как грубое вмешательство во внутренние дела и откровенно недружественный шаг», - заявили в пресс-центре.
В пресс-центре добавили, что ничего принципиально нового в документе не содержится, те же оценки, что и в ранее озвученных заявлениях представителей стран Запада.
«Наблюдаемая эволюция некогда уважаемого объединения, чьи решения оказывали влияние на ход дискуссии в вопросах мировой экономики и политики, не может не вызывать сочувствия. Сегодня мы видим, как «семерка», безвозвратно утратившая прежний авторитет в международных делах, примерила роль арбитра в сфере соблюдения норм демократии и прав человека, не имея на то никаких оснований», - сообщили в МИД.
В заявлении также упоминается Евросоюз, «примкнувший» к странам G7 с призывом освободить Навального.
«Настоятельно рекомендуем каждому государству «Группы семи» и Евросоюзу тщательно просчитывать возможные последствия участия в подобных антироссийских демаршах для дальнейшего развития двусторонних отношений с нашей страной», - добавили в министерстве.