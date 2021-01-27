«Грубое вмешательство»: в МИД РФ возмущены требованием стран G7 освободить Навального

РепортерUA 27 Янв 2021 - 20:57

Министерство иностранных дел России расценило требование стран G7 освободить оппозиционера Алексея Навального как «грубое вмешательство во внутренние дела». Об этом сегодня, 27 января, сообщает пресс-служба МИД РФ.

По словам представителей министерства, страны «Группы семи» выдвигают безосновательные обвинения в нарушении Москвой своих международно-правовых обязательств.

«Расцениваем факт обнародования подобного заявления как грубое вмешательство во внутренние дела и откровенно недружественный шаг», - заявили в пресс-центре.

В пресс-центре добавили, что ничего принципиально нового в документе не содержится, те же оценки, что и в ранее озвученных заявлениях представителей стран Запада.

«Наблюдаемая эволюция некогда уважаемого объединения, чьи решения оказывали влияние на ход дискуссии в вопросах мировой экономики и политики, не может не вызывать сочувствия. Сегодня мы видим, как «семерка», безвозвратно утратившая прежний авторитет в международных делах, примерила роль арбитра в сфере соблюдения норм демократии и прав человека, не имея на то никаких оснований», - сообщили в МИД.

В заявлении также упоминается Евросоюз, «примкнувший» к странам G7 с призывом освободить Навального.

«Настоятельно рекомендуем каждому государству «Группы семи» и Евросоюзу тщательно просчитывать возможные последствия участия в подобных антироссийских демаршах для дальнейшего развития двусторонних отношений с нашей страной», - добавили в министерстве.

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