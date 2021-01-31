СБУ проводит следственные действия по факту незаконного собрания акционеров АО «Мотор Сич»

Служба безопасности Украины проводит санкционированные судом следственно-оперативные действия в Запорожье по адресу объявления ООО «МС-4» общего собрания акционеров.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, правоохранители фиксируют возможные противоправные действия представителей компаний «DCH» и «Skyrizon Aircraft Holdings Limited», связанные с установлением контроля над акционерным обществом «Мотор Сич».
В рамках начатого уголовного производства, Служба документирует факты подготовки к уничтожению производственных мощностей акционерного общества, что имеет важное оборонное и народнохозяйственное значение.
Продолжаются следственные действия.
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