Из-за железнодорожной аварии задерживаются поезда в направлении Киева и Запорожья. Фото

На станции «Воскобойня» ночью произошел инцидент - с рельсов сошли 8 грузовых вагонов. Проводятся работы по поднятию вагонов и восстановление инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».
Сейчас некоторые пассажирские поезда южного направления следуют с опозданием.
В частности:
- поезд №116 Бердянск - Киев отправился с задержкой 2 часа 5 мин.;
- поезд №38 Запорожье - Киев отправился со станции Пятихатки ст. с задержкой 1 час 55 мин.;
- поезд №12 Киев - Новоалексеевка отправился со станции Верхнеднепровск с задержкой на 3 часа;
- поезд №92 Одесса - Константиновка отправился со станции Верховцево с задержкой на 2 часа 30 мин.
Железнодорожники расследуют причины схода грузовых вагонов.
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