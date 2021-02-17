Карантин в Украине продлили до мая

РепортерUA 17 Фев 2021 - 14:07

Кабинет министров Украины принял постановление Министерства здравоохранения о продлении карантина. Карантинные ограничения продлили до 30 апреля. Соответствующее постановление правительство приняло сегодня.

Карантинные ограничения будуть действовать минимум до 30 апреля. Вместе с тем, в Украине ввели адаптивный карантин.

Отметим, карантин в Украине действует с 11 марта 2020 года. Первый COVID-случай в стране выявили 3 марта.

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