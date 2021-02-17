В отношении стоматолога из Ровно открыли пять дел за избиение детей. Видео

Правоохранители открыли пять уголовных дел в отношении детского стоматолога из Ровно, которую обвиняют в избиении детей во время лечения. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает пресс-служба полиции области.
Аналогичное обращение поступило 15 февраля и от другого 28-летнего жителя Ровно. Мужчина отметил, что его сын получил телесные повреждения во время приема у стоматолога в июне прошлого года.
На днях с письменным заявлением обратилась 28-летняя жительница Ровенского района. Она сообщила, что полгода назад детский стоматолог в частной клинике на улице Пушкина нанесла телесные повреждения ее шестилетней дочери.
«Двое заявителей обратились сразу в полицию, поскольку на видео, опубликованное в соцсетях, они узнали своих детей. Сведения по трем указанным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по статьям об умышленном легком телесном повреждении (ч. 1 статьи 125 УК Украины)», - сообщили правоохранители.
Сейчас 29-летняя детская стоматолог врачебную деятельность не ведет. Отмечается, что врач свою вину не признает и уверяет, что телесные повреждения никому не наносила. Сейчас на какую-либо связь женщина не выходит, а ее адвокат показаний от имени клиентки пока не дает.
Досудебные расследования продолжаются.
Напомним, в Ровно произошел скандал, когда были опубликованы записи камеры наблюдения, которая запечатлела избиение детей стоматологом во время приема.