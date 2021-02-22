Избиение детей: в Ровно суд отпустил стоматолога под личное обязательство

РепортерUA 22 Фев 2021 - 19:52

Ровенский горсуд отпустил стоматолога, которая подозревается в совершении преступлений против детей, под личное обязательство. Об этом сообщает сайт суда.

Санкция статьи об умышленном легком телесном повреждении предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до года.

При этом санкция статьи о побоях предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до года.

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