Избиение детей: в Ровно суд отпустил стоматолога под личное обязательство

Ровенский горсуд отпустил стоматолога, которая подозревается в совершении преступлений против детей, под личное обязательство. Об этом сообщает сайт суда.
Санкция статьи об умышленном легком телесном повреждении предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до года.
При этом санкция статьи о побоях предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до года.
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