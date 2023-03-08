Стоматологія в Києві: види послуг з лікування зубів

Знаєте, яка найпоширеніша хвороба у світі? Це карієс: дослідження доводять, що 98% населення планети має цю хворобу, причому перші симптоми в більшості людей з’являються ще в дитинстві. Окрім карієсу, є ще захворювання пародонту та ясен, запалювальні процеси в ротовій порожнині тощо. З усіма цими проблемами звертаються до стоматолога, адже лікування зубів – це його професійний обов’язок.
Напрямки лікування зубів
До стоматолога звертаються у разі виникнення будь-яких проблем із зубами та яснами: треба поставити пломбу, видалити зуб мудрості, вирівняти зубний ряд, замінити відсутні зуби протезом або імплантом тощо. В залежності від діагнозу, пацієнта обслуговує певний спеціаліст: стоматолог-терапевт, ортодонт, ортопед, імплантолог тощо. Терапевтична стоматологія – найбільший напрямок, що включає не тільки лікування стоматологічних хвороб, а ще діагностику та профілактику захворювань.
Стандартний набір послуг з лікування зубів в Києві:
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діагностика;
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лікування карієсу, пародонтиту, періодонтиту, пульпітів;
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лікування зубів під мікроскопом;
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пломбування зубів;
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дентальна реставрація, включаючи високоестетичну художню реставрацію.
Ціни на лікування зубів відрізняються в залежності від виду послуги та стадії захворювання.
Лікування карієсу та інших стоматологічних хвороб
Карієс – найбільша стоматологічна проблема людства, тому через цю хворобу найчастіше звертаються до стоматолога. Лікування зазвичай полягає в очищенні дентину, дезінфекції та пломбуванні зуба. Якщо карієс запущений, доводиться лікувати ясна, пульпіт, ставити коронку, а іноді навіть видаляти зуб.
Лікування зубів під мікроскопом
Використання високотехнологічних засобів в терапевтичній стоматології дає змогу врятувати зуби, які раніше вважалися «безнадійними». Один з таких методів – лікування зуба під мікроскопом. Високоточні прилади стоматологи застосовують, коли неможливо оцінити клінічну картину за допомогою візуального огляду або результатами КТ.
Для чого використовують мікроскоп в стоматології:
- діагностика стану зубної коронки та коренів, якщо видимі ознаки хвороби не виявляються;
- лікування каналів нетипової форми;
- високоточне препарування коронки для подальшого протезування;
- виявлення зубного каменю глибоко під яснами з метою професійного чищення.
Застосування мікроскопа дозволяє поставити точний діагноз, зробити лікування максимально щадним, проводити маніпуляції акуратно, без ризику пошкодити здорові тканини, гарантувати ефективність лікування.
Де лікують зуби під мікроскопом
Послугу лікування зубів під мікроскопом пропонують не всюди, адже для цього треба мати спеціальне обладнання і дантистів з фаховою підготовкою для роботи з цим пристроєм. В Києві отримати ендодонтичне лікування під мікроскопом можна, записавшись на прийом на сайті: https://healthydent.ua/uk/uslugy/likuvannya-zubiv-pid-mikroskopom. Консультація стоматолога терапевта в стоматології Healthy Dent безкоштовна.