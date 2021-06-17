Спустя шесть лет двум запорожцам, которые убили стоматолога, вынесли приговор

В Запорожье вынесли приговор двум мужчинам, которые убили стоматолога. Их осудили по п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 289 УК Украины.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, в марте 2015 года двое ранее судимых мужчин, которые хотели отобрать автомобиль и деньги у знакомого им предпринимателя, занимавшегося стоматологической практикой, под вымышленным предлогом пригласили его на встречу.
«Во время встречи обвиняемые совершили убийство, осуществив два выстрела из пистолета в голову потерпевшего. С целью сокрытия преступления труп поместили в выкопанную в арендованном ими гараже яму и присыпали грунтом», - говорится в сообщении.
Кроме того, они позвонили матери погибшего и стали требовать 30 тыс. долларов за возвращение ее сына. При рассмотрении дела обвиняемые отрицали свою причастность к указанным уголовным преступлениям, выдвигая различные версии произошедшего.
Суд, исследовав все обстоятельства по делу, согласился с позицией прокурора и назначил обвиняемым высшую меру наказания - пожизненное лишение свободы.
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