В России с рельсов сошли 22 вагона с углем и заблокировали движение поездов. Видео

В российском Приамурье произошла крупная железнодорожная авария. Сообщается, что с рельсов сошли 22 вагона с углем.
В связи с происшествием ожидаются задержки пассажирских поездов, пишут российские СМИ со ссылкой на информацию Забайкальской железной дороги.
Инцидент произошел на территории Сковородинского района на перегоне ст. Ангарич – ст. Джиктанда Забайкальской железной дороги. Нарушен габарит пути в обоих направлениях. Движение временно приостановлено. По данным МЧС по Амурской области, обошлось без пострадавших. Также нет угрозы экологической безопасности.
К месту происшествия выехали два аварийно-восстановительных поезда с ж/д станций Магдагачи и Сковородино, а так же оперативная группа ГУ МЧС России по Амурской области.