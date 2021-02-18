В России с рельсов сошли 22 вагона с углем и заблокировали движение поездов. Видео

РепортерUA 18 Фев 2021 - 20:08

В российском Приамурье произошла крупная железнодорожная авария. Сообщается, что с рельсов сошли 22 вагона с углем. 

В связи с происшествием ожидаются задержки пассажирских поездов, пишут российские СМИ со ссылкой на информацию Забайкальской железной дороги. 

Инцидент произошел на территории Сковородинского района на перегоне ст. Ангарич – ст. Джиктанда Забайкальской железной дороги. Нарушен габарит пути в обоих направлениях. Движение временно приостановлено. По данным МЧС по Амурской области, обошлось без пострадавших. Также нет угрозы экологической безопасности.

К месту происшествия выехали два аварийно-восстановительных поезда с ж/д станций Магдагачи и Сковородино, а так же оперативная группа ГУ МЧС России по Амурской области.

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