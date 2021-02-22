В Грузии парламент утвердил состав нового правительства. Премьер-министром стал Ираклий Гарибашвили. Об этом сообщают Новости Грузии.
Кандидатуру Гарибашвили поддержали 89 депутатов, при этом двое парламентариев выступили против. Для выражения доверия необходимо 75 голосов.
На данный момент состав правительства Грузии обновлен двумя министрами - министром инфраструктуры вместо Майи Цкитишвили стал Ираклий Карселадзе, а Министерство обороны, которое до недавних пор возглавлял Гарибашвили, возглавит его заместитель Джуаншер Бурчуладзе.
Напомним, что ранее в Грузии задержали протестующих за попытку разбить палатки у парламента. Сторонники оппозиционных партий, а также гражданские активисты пытались разбить палатки у парламента с требованием проведения досрочных парламентских выборов.
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