Ночью в Запорожскую область доставят вакцину от коронавируса

В Запорожской облгосадминистрации при участии главы региона Александра Старуха состоялась оперативное совещание, посвященное старту вакцинации от коронавируса. Чиновники и медики обсудили процедуру принятия и логистику распространения вакцины, которая прибудет в ближайшее время.
Как известно, 23 февраля в Украину прибыла первая партия из 500 тыс. доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca (Covishield). После растаможивания состоялось ее распределение между регионами и отработки процедуры доставки.
Первые области уже получили вакцину сегодня. На региональный склад Запорожской области она по предварительным данным прибудет в ночь с 24 на 25 февраля. На старте вакцинации Запорожская область получит 24 тыс. доз вакцины сроком годности полгода.
Как отметила координатор по вакцинации областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Марина Колерова, первая мобильная бригада по вакцинации готова к работе и уже на следующий день после прибытия AstraZeneca приступит к проведению прививок.
В течение недели в Киеве пройдет обучение целая группа медиков, которая после возвращения домой, проведет тренировки для работников других мобильных бригад, начнет активную работу в начале марта. Всего в Запорожской области будет работать 24 мобильных бригады.
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