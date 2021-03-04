В Запорожье сгорел автомобиль депутата горсовета

В Запорожье 3 марта во дворе частного дома по ул. Александра Невского, сгорел автомобиль «Митсубиси Паджеро». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.
Автомобиль принадлежит депутату городского совета от ЕС Андрею Согорину. Пожар спасатели ликвидировали в течение 11 минут, пострадавших нет.
«Автомобиль поврежден частично. Причина возгорания устанавливается в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.
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