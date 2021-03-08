Запорожские спортсмены поздравили всех женщин с 8 марта. Видео

РепортерUA 08 Мар 2021 - 15:14

Сегодня, 8 марта, запорожские спортсмены оригинально поздравили всех женщин с международным праздником. Они записали видеообращение, а некоторые из бегунов построили свой маршрут в виде восьмерки в честь праздника.

РепортерUA присоединяется к поздравлениям и желает прекрасной половине человечества настоящего женского счастья, отличного настроения и исполнения желаний!

Публикуем видеообращения членов клуба IRONMAN:

Кроме того, один из читателей РепортерUA, запорожский спортсмен Сергей Долгих в этот день построил свой беговой маршрут в виде восьмерки, таким образом поздравив всех женщин с 8 марта.

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