Президент поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Видео

РепортерUA 06 Янв 2021 - 19:50

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Видеообращение опубликовано на сайте главы государства.  

Публикуем текст поздравления:

«Дорогие граждане! Я искренне поздравляю миллионы украинских семей с праздником Рождества Христова - символом непобедимости добра и милосердия человеческой души.

Традиционно мы отмечаем Рождество дома, в семейном кругу. И не существует лучшего дня, чтобы найти общий язык между собой, помириться с тем, кого обидел, и простить всех, кто обидел тебя.

Пусть радость и тепло этого праздника объединят нашу страну, потому что все мы вместе - большая единственная украинская семья. Нынешнее Рождество особенное. Давайте помнить, что важным принципом христианства забота и попечение о ближних. Поэтому традиционные колядки должны быть еще и безопасными. Для вашего здоровья и окружающих.

Я желаю всем веселого Рождества! Желаю всем счастья, удачи, достатка и, конечно, крепкого-крепкого здоровья. Чтобы чувствовать аромат и вкус душистой кутьи и всех двенадцати блюд на столе! Берегите себя, свои семьи и нашу Украину! Христос родился! Славим его».

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