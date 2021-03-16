В Запорожье на проект реставрации исторического здания выделят почти 700 тыс. грн

РепортерUA 16 Мар 2021 - 15:59

В Запорожье проект реставрации исторического здания по проспекту Соборному, 234 оценили почти в 700 тыс. гривен. Данные обнародованы в системе «Prozorro».

Как стало известно, 10 марта был объявлен тендер на создание проектно-сметно документации по реставрации его фасада. На разработку проекта запланировали потратить 694 тыс. гривен, тендер поведут 23 марта.

Указанный дом является памятником архитектуры и градостроительства местного значения, он расположен в пределах исторического ареала «Социалистическое Запорожье». В тендерных условиях отмечается, что проект должен обеспечить максимальное сохранение аутентичности дома. Указывается, что его фасад выполнен в стиле «сталинского ампира» с многочисленными подробно прорисованными элементами с использованием стилизации коринфского ордера.

Смету и проект должны разработать до конца этого года. 

В 2020 году дом получил значительные разрушения. Напомним, трещины появились в квартирах, на лестничных пролетах и стенах.Тогда сообщалось, что жители начали экстренно выселяться из него из-за появления трещин внутри, снаружи начала осыпаться плитка. Ранее в мэрии отмечали, что все ремонтные работы, которые проводятся и будут проводиться по этому дому, должны быть выполнены за средства предприятий «Запорижремсервис», «Місто для людей», «Водоканал». Это касается и всех поврежденных квартир.

Жители дома 27 июля создали петицию на сайте городского совета с требованим сохранить памятку архитектуры местного значения. 

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