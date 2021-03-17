С сегодняшнего дня в Украине усилена ответственность за нарушение правил дорожного движения

С сегодняшнего дня, 17 марта, вступил в действие закон об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения.
В частности, увеличены штрафы за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами, ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, оставление места дорожно-транспортного происшествия, а также за управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право вождения.
Также усиливается административная ответственность за нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, которые управляют гужевым транспортом, и погонщиками животных. Кроме того, усилена ответственность за управление транспортными средствами, речными, морскими или маломерными судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.
Как изменения начинают действовать смотрите в фотогалерее.
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