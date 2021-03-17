С сегодняшнего дня в Украине усилена ответственность за нарушение правил дорожного движения

РепортерUA 17 Мар 2021 - 10:07

С сегодняшнего дня, 17 марта, вступил в действие закон об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В частности, увеличены штрафы за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами, ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, оставление места дорожно-транспортного происшествия, а также за управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право вождения.

Также усиливается административная ответственность за нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, которые управляют гужевым транспортом, и погонщиками животных. Кроме того, усилена ответственность за управление транспортными средствами, речными, морскими или маломерными судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Как изменения начинают действовать смотрите в фотогалерее.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

public://uploads/photos/briefing_page_0011.jpg.jpg
public://uploads/photos/briefing_page_0010.jpg
public://uploads/photos/briefing_page_0009.jpg
public://uploads/photos/briefing_page_0008.jpg

public://uploads/photos/briefing_page_0007.jpg
public://uploads/photos/briefing_page_0006.jpg
public://uploads/photos/briefing_page_0005.jpg
public://uploads/photos/briefing_page_0004.jpg
public://uploads/photos/briefing_page_0003.jpg
public://uploads/photos/briefing_page_0002.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...