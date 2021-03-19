СНБО ввел санкции в отношении Януковича, Азарова и Пшонки

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против ряда бывших высокопоставленных чиновников, в том числе против бывшего президента Украины Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова.
Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.
«Я зачитаю перечень лиц против которых государство Украина ввело максимальный объем санкций», - сказал Данилов.
В список попали:
- Абисов Сергей
- Азаров Николай
- Аксенов Сергей
- Бобков Александр
- Грицай Валерий
- Затулин Константин
- Зима Петр
- Иванцов Андрей
- Кириллов Олег
- Колесниченко Вадим
- Константинов Владимир
- Кусюк Сергей
- Лебедев Павел
- Пасечник Леонид
- Поддубов Александр
- Поклонская Наталья
- Пшонка Виктор
- Дмитрий Саламатин
- Игорь Соркин
- Дмитрий Табачник
- Николай Ткаченко
- Николай Федорян
- Николай Фиськов
- Александр Щербицкий
- Ольга Чечеримова
- Янукович Виктор.
«Часть из этих людей, которые были гражданами Украины, преимущественно 99%, сегодня уже гражданами Российской Федерации», - отметил Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО.
Президент сообщил, что в целом санкции введены с сегодняшнего дня в отношении 27 человек.
«Мы ожидаем и поддерживаем введение санкций в отношении отдельных лиц со стороны Европы, США или других международных партнеров, поэтому это решение СНБО можно описать двумя словами: логично. И странно. Логично, что и Украина вводит такие санкции. И странно, что это не делали, начиная с 2014 года», - подчеркнул Владимир Зеленский.
Также на заседании были рассмотрены вопросы расследования дел о государственной измене, по которому докладывала генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Основное внимание было приковано к экс-президенту Виктору Януковичу, в отношении которого вступило в силу судебное решение о государственной измене.
«В связи с решением суда, который признал его виновным в совершении государственной измены в отношении всех его указов за время пребывания на посту президента будет проведен аудит и анализ. О наличии в них решений, которые могут угрожать безопасности и интересам Украины», - пояснил Владимир Зеленский.