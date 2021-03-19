СНБО ввел санкции в отношении Януковича, Азарова и Пшонки

РепортерUA 19 Мар 2021 - 21:35

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против ряда бывших высокопоставленных чиновников, в том числе против бывшего президента Украины Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова.

Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Я зачитаю перечень лиц против которых государство Украина ввело максимальный объем санкций», - сказал Данилов.

В список попали:

  • Абисов Сергей
  • Азаров Николай
  • Аксенов Сергей
  • Бобков Александр
  • Грицай Валерий
  • Затулин Константин
  • Зима Петр
  • Иванцов Андрей
  • Кириллов Олег
  • Колесниченко Вадим
  • Константинов Владимир
  • Кусюк Сергей
  • Лебедев Павел
  • Пасечник Леонид
  • Поддубов Александр
  • Поклонская Наталья
  • Пшонка Виктор
  • Дмитрий Саламатин
  • Игорь Соркин
  • Дмитрий Табачник
  • Николай Ткаченко
  • Николай Федорян
  • Николай Фиськов
  • Александр Щербицкий
  • Ольга Чечеримова
  • Янукович Виктор.

«Часть из этих людей, которые были гражданами Украины, преимущественно 99%, сегодня уже гражданами Российской Федерации», - отметил Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО.

Президент сообщил, что в целом санкции введены с сегодняшнего дня в отношении 27 человек.

«Мы ожидаем и поддерживаем введение санкций в отношении отдельных лиц со стороны Европы, США или других международных партнеров, поэтому это решение СНБО можно описать двумя словами: логично. И странно. Логично, что и Украина вводит такие санкции. И странно, что это не делали, начиная с 2014 года», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Также на заседании были рассмотрены вопросы расследования дел о государственной измене, по которому докладывала генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Основное внимание было приковано к экс-президенту Виктору Януковичу, в отношении которого вступило в силу судебное решение о государственной измене.

«В связи с решением суда, который признал его виновным в совершении государственной измены в отношении всех его указов за время пребывания на посту президента будет проведен аудит и анализ. О наличии в них решений, которые могут угрожать безопасности и интересам Украины», - пояснил Владимир Зеленский.

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