В результате стрельбы у супермаркета в США погибли 10 человек. Фото

В американском городе Боулдер, штат Колорадо, произошла стрельба у супермаркета King Soopers, погибли десять человек, в том числе один полицейский. Об этом сообщается на странице местного управления полиции в Twitter.
По данным правоохранителей, мужчина открыл стрельбу рядом с супермаркетом, а затем переместился внутрь магазина. Первым на вызов прибыл 51-летний полицейский Эрик Тэлли, он погиб от пули стрелка.
Злоумышленник получил ранение в перестрелке с копами, его задержали. Следствие установит мотивы стрелка, а также то, были ли у него сообщники и какой тип оружия он использовал при нападении.
О произошедшем проинформирован президент США Джо Байден. Как сообщила его пресс-секретарь Джен Псаки, команда главы Белого дома будет держать его в курсе по мере развития событий.
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