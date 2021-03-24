СБУ: Запорожские чиновники присвоили более миллиона гривен на реконструкции коллектора. Фото

СБУ разоблачила чиновников на присвоении более 1 млн грн во время реконструкции очистных сооружений. Деньги были выделены на реконструкцию очистных сооружений КП «Водоканал» Мелитопольского городского совета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным предварительного следствия, организовало сделку руководство Департамента капитального строительства Запорожской облгосадминистрации. Чиновники действовали совместно с представителями подрядной организации.
В 2016 году с коммерческой структурой заключили договор на проведение работ по реконструкции центральных очистных сооружений коммунального предприятия. По условиям соглашения подрядчик должен построить новый коллектор и установить оборудование, но сооружение осталась только «на бумаге». Вместо этого провели «косметический ремонт» старого коллектора, а в актах выполненных работ указали строительство нового. По заключению профильных экспертиз, пока очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют повторной реконструкции.
«В рамках ранее начатого уголовного производства заместителю директора Департамента капитального строительства, который на момент совершения преступления исполнял обязанности директора Департамента, и старшему инспектору отдела технадзора объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины, а директору коммерческой структуры по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия и судебные экспертизы», – говорится в сообщении.
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