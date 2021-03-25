В Запорожской области из-за COVID-19 запретили массовые мероприятия

В Запорожском регионе сохраняется «оранжевый» уровень эпидопасности, однако ситуация с заболеванием остается напряженной и ежедневно растет количество больных на COVID. Ухудшение ситуации наблюдается в Мелитопольском и Пологовском районах.
На отдельных территориях Запорожской области рекомендуется усилить карантинные ограничения. Об этом сегодня, 25 марта, шла речь на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Запорожской области.
Как сообщил заместитель генерального директора областного лабораторного центра Александр Мащак, пандемия набирает обороты во всем мире, вирус чаще поражает молодых людей, а сама болезнь дает более тяжелые осложнения.
На утро 25 марта во Запорожской области зарегистрировано 75 тыс. 880 случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки зарегистрировано 488 новых случаев заболевания. Зафиксировано 1352 летальных случаях от COVID-19. По количеству заболевших Запорожская область занимает 7 место среди регионов. Тенденция к росту заболеваемости сохраняется.
Как отметил Александр Мащак, на территории решением местных комиссий устанавливаются дополнительные ограничительные меры. Полномочия громад - принимать решения на местах.
По итогам обсуждения, учитывая ухудшение эпидситуации на всей территории Запорожской области, решено рекомендовать с 26 марта запретить проведение всех массовых, культурных, религиозных и спортивных мероприятий. Учащихся средних и старших классов после завершения каникул решено перевести на дистанционное обучение. Детские сады и 1-4 классы будут работать в обычном режиме с соблюдением всех карантинных требований.
Также решено на каждой территории городской или поселковой громады создать местные комиссии ТЭБ ЧС для быстрого реагирования на ситуацию и при необходимости вводить дополнительные карантинные ограничения, характерные для «красной» зоны. В том числе это касается работы общественного транспорта, рынков, торгово-развлекательных центров.
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