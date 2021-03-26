В Запорожье с 29 марта школьники 5-11 классов переходят на дистанционное обучение

РепортерUA 26 Мар 2021 - 13:49

По информации департамента образования и науки городского совета, с 29 марта школьники Запорожья переходят на дистанционное обучение.

Так, с 29 марта и до отдельного решения:

- учащиеся 1-4 классов учреждений общего среднего образования Запорожья учатся в очной форме с соблюдением противоэпидемических требований;

- образовательный процесс для учащихся 5-11-х классов школ Запорожья будет организован с использованием технологий дистанционного обучения;

- образовательный процесс в учреждениях внешкольного образования будет организован с использованием технологий дистанционного обучения.

Учреждения дошкольного образования работают в обычном режиме с соблюдением противоэпидемических требований.

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