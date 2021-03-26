В Запорожье с 29 марта школьники 5-11 классов переходят на дистанционное обучение

По информации департамента образования и науки городского совета, с 29 марта школьники Запорожья переходят на дистанционное обучение.
Так, с 29 марта и до отдельного решения:
- учащиеся 1-4 классов учреждений общего среднего образования Запорожья учатся в очной форме с соблюдением противоэпидемических требований;
- образовательный процесс для учащихся 5-11-х классов школ Запорожья будет организован с использованием технологий дистанционного обучения;
- образовательный процесс в учреждениях внешкольного образования будет организован с использованием технологий дистанционного обучения.
Учреждения дошкольного образования работают в обычном режиме с соблюдением противоэпидемических требований.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.