В Бердянске игорные залы работали под «крышей» полицейских. Фото

В Бердянске ГБР разоблачило игорный бизнес, который работал под «крышей» полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, расположенного в Мелитополе.
По предварительной информации, сотрудник полиции с гражданскими лицами организовал игорный бизнес в Бердянске. Установлено, что к схеме причастен ряд сотрудников Бердянского районного отдела полиции, которые несмотря на неоднократные заявления граждан, «не замечали» активной работы игорных заведений.
ГБР проводят обыски у лиц, причастных к совершению уголовного преступления. Уголовное производство открыто по фактам незаконной организации или проведения азартных игр по предварительному сговору группой лиц и бездеятельности работников правоохранительных органов относительно незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр (ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 365-3 УК Украины ).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.
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