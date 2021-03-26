В Бердянске игорные залы работали под «крышей» полицейских. Фото

РепортерUA 26 Мар 2021 - 15:04

В Бердянске ГБР разоблачило игорный бизнес, который работал под «крышей» полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, расположенного в Мелитополе.

По предварительной информации, сотрудник полиции с гражданскими лицами организовал игорный бизнес в Бердянске. Установлено, что к схеме причастен ряд сотрудников Бердянского районного отдела полиции, которые несмотря на неоднократные заявления граждан, «не замечали» активной работы игорных заведений.

ГБР проводят обыски у лиц, причастных к совершению уголовного преступления. Уголовное производство открыто по фактам незаконной организации или проведения азартных игр по предварительному сговору группой лиц и бездеятельности работников правоохранительных органов относительно незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр (ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 365-3 УК Украины ).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

public://uploads/photos/screenshot_724.png
public://uploads/photos/screenshot_725.png
public://uploads/photos/screenshot_726.png
public://uploads/photos/screenshot_727_0.png

public://uploads/photos/screenshot_728.png
public://uploads/photos/screenshot_729.png
public://uploads/photos/screenshot_730.png
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...