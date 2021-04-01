В Запорожье построят канатную дорогу от ДнепроГЭСа к Хортице

РепортерUA 01 Апр 2021 - 10:40

В Запорожье планируют построить канатную дорогу от плотины ДнепроГЭС к Хортице. Финансирование уже утверждено. Об этом на своей странице в фейсбуке написал депутат городского совета Вячеслав Зайцев.

«Так что, вероятно, можно будет прокатиться и осмотреть невероятные пейзажи!» - отметил Вячеслав Зайцев.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на данное сообщение.

Позже депутат отметил, что данная информация - всего лишь первоапрельская шутка и посоветовал не воспринимать все буквально в этот день.

РепортерUA поздраляет своих читателей с Международным днем смеха и напоминает, что остров Хортица действительно ожидают изменения. Уже с этого года здесь хотят возобновить парк, создать спортивные объекты, восстановить музеи. О строительстве канатной дороги пока речь не идет.

Кроме того, планируется построить новый музей судоходства.

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