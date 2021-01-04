В Киеве планируют строить канатную дорогу, которая соединит центр столицы с Трухановым островом. Фото

В Киеве планируют строить канатную дорогу, которая соединит центр столицы с Трухановым островом. Начало работ возможно уже в 2021 году.
Как сообщает Сегодня, первая очередь предусматривает строительство трех станций «Почтовая площадь», «Арка дружбы народов», «Труханов остров» протяженностью 1 км.
Это будет полноценный элемент городского транспорта, а не только туристический объект, объясняет архитектор Андрей Миргородский.
Начало канатной дороги планируется с Почтовой площади. Первая станция «Почтовая площадь» своими формами будет похожа на яхту. «Арка дружбы народов» - промежуточная, поворотная. Она будет расположена возле смотровой площадки на склоне, рядом с пешеходным мостом.
«Труханов остров» будет выполнен с учетом создания новой главной площади парка. По словам Миргородского, концепция предусматривает продление канатной дороги в микрорайон Русановка.
«В перспективе будет 8 станций, и ее длина составит более 5 километров. Мы изучили самые сложные направления для пересечения реки Днепр с точки зрения действующего транспорта. Поэтому сделали маршрут таким, чтобы канатка связала центр Киева не только с труднодоступными Трухановым островом и Гидропарком, но и районом станции метро «Левобережная» и Русановкой», - отметил он.
«С помощью нашей канатной дороги мы убиваем нескольких зайцев: запускаем туристов и отдыхающих на Труханов и Гидропарк, а с Русановки и Левобережки забираем людей в центр города. Такая канатная дорога в перспективе может стать новым видом транспорта для Киева», - предположил Миргородский.
Ориентировочная пропускная способность канатной дороги - 2400 человек в час. Пассажиров будут перевозить в застекленных кабинах, в каждую сможет поместиться несколько человек.