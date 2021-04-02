Буллинг в запорожской гимназии: уволен классный руководитель и заместитель директора по воспитательной работе

РепортерUA 02 Апр 2021 - 11:17

В Запорожье дополнительно проведена служебная проверка в гимназии № 28, в дополнение к той, которую проводят правоохранители. Она касалась информации об издевательствах над ребенком со стороны других школьников, факта буллинга по отношению к одному из учеников этой школы, который произошел в марте этого года.

Как сообщили в Запорожском горсовете, к проведению проверки были привлечены независимые педагоги, психологи, работали и представители ювенальной превенции.

Сейчас решено по итогам проверки уволить с работы за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей классного руководителя класса, в котором случился указанный случай, и заместителя директора школы по воспитательной работе, с запретом работать в системе образования Запорожья, а также объявить выговор директору гимназии № 28 и психологу учебного заведения.

Родителей школьника, который издевался над учеником, привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Также в учебных заведениях Запорожья активизирована работа по недопущению повторения таких случаев.

- Подобные ситуации недопустимы в одной школе, одном учебном заведении города. Педагогам, которые допускают издевательства по отношению к школьникам, не место в системе образования Запорожья. Это моя принципиальная позиция. Я не допущу, чтобы освобожденные по результатам проверки педагоги снова работали в системе образования Запорожья, - отметил Владимир Буряк.
 
Напомним, 22 марта, в интернете была опубликована информация об изнасиловании малолетнего, которое произошло в одной из гимназий Запорожья. Эти сведения получили общественный резонанс. Руководство гимназии назвало данную информацию фейком и заявило, что произошел всего лишь конфликт между школьниками.

По данному факту сотрудники ГУНП в Запорожской области приняли меры для выяснения обстоятельств происшествия в учебном заведении. В полиции отметили, что факт изнасилования, с учетом показаний участников события, свидетелей, а также проведенным медицинским осмотром, не подтвердился.

В свою очередь родители отмечают, что факт буллинга в гимназии фиксируют не впервые. Они возмущены поведением директора, которая назвала данную ситуацию обычным конфликтом. Родительский комитет написал обращение на имя директора гимназии с требованием наказать виновного вплоть до отчисления, а также не допустить в дальнешем унижения и травли в отношении пострадавшего ребенка.

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