Буллинг в запорожской гимназии: уволен классный руководитель и заместитель директора по воспитательной работе

В Запорожье дополнительно проведена служебная проверка в гимназии № 28, в дополнение к той, которую проводят правоохранители. Она касалась информации об издевательствах над ребенком со стороны других школьников, факта буллинга по отношению к одному из учеников этой школы, который произошел в марте этого года.
Как сообщили в Запорожском горсовете, к проведению проверки были привлечены независимые педагоги, психологи, работали и представители ювенальной превенции.
Сейчас решено по итогам проверки уволить с работы за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей классного руководителя класса, в котором случился указанный случай, и заместителя директора школы по воспитательной работе, с запретом работать в системе образования Запорожья, а также объявить выговор директору гимназии № 28 и психологу учебного заведения.
Родителей школьника, который издевался над учеником, привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Также в учебных заведениях Запорожья активизирована работа по недопущению повторения таких случаев.
По данному факту сотрудники ГУНП в Запорожской области приняли меры для выяснения обстоятельств происшествия в учебном заведении. В полиции отметили, что факт изнасилования, с учетом показаний участников события, свидетелей, а также проведенным медицинским осмотром, не подтвердился.
В свою очередь родители отмечают, что факт буллинга в гимназии фиксируют не впервые. Они возмущены поведением директора, которая назвала данную ситуацию обычным конфликтом. Родительский комитет написал обращение на имя директора гимназии с требованием наказать виновного вплоть до отчисления, а также не допустить в дальнешем унижения и травли в отношении пострадавшего ребенка.
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