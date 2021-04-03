В Украине отстранили более 100 работников таможни

РепортерUA 03 Апр 2021 - 14:23

Более 100 сотрудников таможни отстранили от выполнения должностных обязанностей после заседания СНБО. Об этом сообщает пресс-центр таможни.

Среди отстраненных - 17 руководители таможен и таможенных постов. Кроме персональных санкций в отношении круга лиц, деятельность которых связывают с контрабандой, принимаются меры в отношении должностных лиц таможенных органов, которые могут быть причастны к коррупционным деяниям.

В частности, в территориальных органах отстранены:

  • в Одесской таможне - 22 работника;
  • в Закарпатской - 23 работника;
  • в Киевской - 8 работников;
  • в Волынской - 23 работника;
  • в Галицкой - 46 работников;
  • в Буковинской - 3 работника.

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