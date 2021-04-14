В Египте автобус столкнулся с нефтевозом: в пожаре погибли 20 человек. Фото

В Египте сегодня, 14 апреля, в результате пожара от столкновения пассажирского автобуса и грузовика с нефтепродуктами погибли 20 человек, еще трое ранены. Об этом сообщает издание El Balad.
«Министерство здравоохранения и народонаселения объявило о гибели 20 граждан и ранении еще 3 человек в результате столкновения автобуса с транспортным средством на восточной пустынной дороге в провинции Асьют», - говорится в сообщении.
В спасательных работах было задействовано 36 автомобилей скорой помощи. На место происшествия прибыл губернатор провинции Асьют Исам Саад.
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