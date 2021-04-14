В Египте автобус столкнулся с нефтевозом: в пожаре погибли 20 человек. Фото

РепортерUA, фото facebook.com/asioutgovpage 14 Апр 2021 - 11:36

В Египте сегодня, 14 апреля, в результате пожара от столкновения пассажирского автобуса и грузовика с нефтепродуктами погибли 20 человек, еще трое ранены. Об этом сообщает издание El Balad.

«Министерство здравоохранения и народонаселения объявило о гибели 20 граждан и ранении еще 3 человек в результате столкновения автобуса с транспортным средством на восточной пустынной дороге в провинции Асьют», - говорится в сообщении.

В спасательных работах было задействовано 36 автомобилей скорой помощи. На место происшествия прибыл губернатор провинции Асьют Исам Саад.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

 

public://uploads/photos/2612891.jpg
public://uploads/photos/2612892.jpg
public://uploads/photos/2612894.jpg
public://uploads/photos/2612893.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...