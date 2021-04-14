Готовьте справки: в Запорожье с 16 апреля вводят новые правила проезда в общественном транспорте

С пятницы, 16 апреля, в Запорожье транспорт будет работать без временных ограничений. Но, чтобы проехать в общественном транспорте нужно будет иметь специальную справку от предприятия. Об этом говорится в протоколе городской комиссии по ТЭБ и ЧС.
В первую очередь нужно обеспечить перевозку работников сферы охраны здоровья.
Образец справки можно скачать по ссылке.
Напомним, с 13 апреля в Запорожье общественный транспорт работает исключительно с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00 часов. Такое ограничение привело к транспортному коллапсу.
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