Готовьте справки: в Запорожье с 16 апреля вводят новые правила проезда в общественном транспорте

РепортерUA 14 Апр 2021 - 17:06

С пятницы, 16 апреля, в Запорожье транспорт будет работать без временных ограничений. Но, чтобы проехать в общественном транспорте нужно будет иметь специальную справку от предприятия. Об этом говорится в протоколе городской комиссии по ТЭБ и ЧС.

В первую очередь нужно обеспечить перевозку работников сферы охраны здоровья.

Образец справки можно скачать по ссылке.

Напомним, с 13 апреля в Запорожье общественный транспорт работает исключительно с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00 часов. Такое ограничение привело к транспортному коллапсу. 

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