В России заявляют о предотвращении убийства Лукашенко

ФСБ России в субботу, 17 апреля, заявила о задержании двух человек, которые якобы готовили военный переворот в Беларуси и убийство Александра Лукашенко, пишет ТАСС.
"Федеральной службой безопасности РФ совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь (РБ) в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зянковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Беларуси по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко", - говорится в сообщении.
Сообщается, что Зянкович прибыл в Москву после консультаций в США и Польше для встречи с представителями Вооруженных сил Беларуси, чтобы убедить их участвовать в военном перевороте. В ходе встречи "заговорщики" заявили "белорусским генералам", что для успешной реализации их замысла необходимо физическое устранение практически всей верхушки руководства республики, утверждают в ФСБ.
Также в российской спецслужбе заявляют, что план военного переворота включал захват радио и телецентров для трансляции обращения к народу, блокирование в столице лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа. Якобы готовилось полное отключение энергосистемы Беларуси для затруднения действий силовых и правоохранительных структур. Конечной целью являлось изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на "Комитет национального примирения", говорится в сообщении.
"Заслуживает внимания, что датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в Минске 9 мая. После документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам", - добавляется в сообщении.