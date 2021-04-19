В Запорожье кран «Захарий» завершает один из этапов строительства вантового моста. Фото. Видео

В Запорожье плавучий кран «Захарий» (LK-800) завершает один из этапов строительства вантового моста - монтаж временных опор. Кран транспортирует конструкции к сооружению №10 из Кривой бухты.
В компании Onur Group Ukraine опубликовали видео со строительства вантового моста. Отмечается, что всего таких временных опор - пять, каждая из них состоит из двух частей. Они нужны для установки пролетных сооружений моста. Вес конструкций от 400 до 600 тонн.
После завершения монтажа временных опор плавкран перейдет к следующему важному этапу - транспортировке и установке пролетных строений верховой части вантового моста. Всего их шесть, часть из них уже собрана и находится в Кривой бухте.
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