В Запорожье кран «Захарий» завершает один из этапов строительства вантового моста. Фото. Видео

РепортерUA 19 Апр 2021 - 10:55

В Запорожье плавучий кран «Захарий» (LK-800) завершает один из этапов строительства вантового моста - монтаж временных опор. Кран транспортирует конструкции к сооружению №10 из Кривой бухты.

В компании Onur Group Ukraine опубликовали видео со строительства вантового моста. Отмечается, что всего таких временных опор - пять, каждая из них состоит из двух частей. Они нужны для установки пролетных сооружений моста. Вес конструкций от 400 до 600 тонн.  

После завершения монтажа временных опор плавкран перейдет к следующему важному этапу - транспортировке и установке пролетных строений верховой части вантового моста. Всего их шесть, часть из них уже собрана и находится в Кривой бухте. 

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

public://uploads/photos/173860176_1609299569262109_5443802971806118193_n.jpg
public://uploads/photos/174185388_1609299532595446_7552633127412610301_n.jpg
public://uploads/photos/173777600_1609299462595453_3964476790569273660_n.jpg
public://uploads/photos/174054952_1609299625928770_1857555973082153279_n.jpg

public://uploads/photos/174450246_1609299415928791_3209880602189799620_n.jpg
public://uploads/photos/173952755_1609299402595459_3734703168761064626_n.jpg
public://uploads/photos/173823940_1609299409262125_5762888354961540368_n.jpg
public://uploads/photos/174068354_1609299612595438_7849210705504303344_n.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...