В Кейптаунском университете произошел крупный пожар. Фото

В столице ЮАР Кейптауне сегодня, 19 апреля, масштабный пожар охватил кампус и библиотеку университета. Об этом сообщает издание The South African.
Как стало известно, пожар начался на склонах Столовой горы в воскресение. Огонь распространился в сторону Кейптаунского университета. Пожар охватил один из кампусов и распространился на библиотеку университета.
Всех студентов эвакуировали. В борьбе с пожаром задействованы несколько самолетов и три вертолета, попытки потушить огонь продолжаются уже несколько часов. Двое пожарных пострадали во время тушения пожара.