В Кейптаунском университете произошел крупный пожар. Фото

РепортерUA 19 Апр 2021 - 20:27

В столице ЮАР Кейптауне сегодня, 19 апреля, масштабный пожар охватил кампус и библиотеку университета. Об этом сообщает издание The South African.

Как стало известно, пожар начался на склонах Столовой горы в воскресение. Огонь распространился в сторону Кейптаунского университета. Пожар охватил один из кампусов и распространился на библиотеку университета.

Всех студентов эвакуировали. В борьбе с пожаром задействованы несколько самолетов и три вертолета, попытки потушить огонь продолжаются уже несколько часов. Двое пожарных пострадали во время тушения пожара. 

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