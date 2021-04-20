В запорожской полиции рассказали об обстоятельствах ДТП с маршруткой возле ж/д вокзала. Фото

В запорожской полиции рассказали об обстоятельствах ДТП, которое произошло сегодня, 20 апреля, недалеко от железнодорожного вокзала.
Авария произошла у центральной проходной ОАО «ЗАЗ». На место происшествия выехали следственно-оперативная группа отдела полиции, следователи по расследованию преступлений в сфере транспорта, работники ГСЧС и медики.
Предварительно установлено, что 43-летний водитель автомобиля «Mitsubishi Lancer», двигаясь со значительным превышением разрешенной скорости по проспекту Соборному в направлении улицы Привокзальной, в районе центральной проходной ОАО «ЗАЗ», не справился с управлением транспортного средства, выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом «Mercedes», который двигался во встречном направлении.
В результате аварии 39-летняя женщина-пассажир «Mitsubishi Lancer» получила телесные повреждения, от которых погибла на месте происшествия. Водители обоих транспортных средств и пассажир маршрутного такси с телесными повреждениями разной степени тяжести медиками «скорой» доставлены в больницы города.
По предварительным данным, в салоне маршрутного такси находилось трое пассажиров. По данному факту следственным открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.