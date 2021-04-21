В Сети опубликовали видео момента ДТП возле запорожского вокзала

В Сети опубликовали видео момента ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки, которое произошло вчера возле проходной ОАО «ЗАЗ».
Как сообщал РепортерUA ранее, столкнулись 67-я маршрутка и иномарка Mitsubishi. В результате аварии 39-летняя женщина-пассажир «Mitsubishi Lancer» получила телесные повреждения, от которых погибла на месте происшествия. Водители обоих транспортных средств и пассажир маршрутного такси с телесными повреждениями разной степени тяжести медиками «скорой» доставлены в больницы города.
В паблике «Это Запорожье» опубликовали видео с моментом ДТП. На видео видно, что водитель автомобиля «Mitsubishi Lancer», двигаясь со значительным превышением разрешенной скорости по проспекту Соборному в направлении улицы Привокзальной, не справился с управлением транспортного средства, выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом «Mercedes», который двигался во встречном направлении.
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