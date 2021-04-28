В Украине группировка занималась незаконными финансовыми операциями: изъято 43 млн грн и 800 кг серебра. Фото. Видео

СБУ заблокировала деятельность группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют. Об этом сообщает пресс-центр СБУ
По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции более чем 240 млн гривен, 65 млн из которых связаны с отмыванием средств.
«С помощью некоторых сайтов и телеграм-каналов они позволяли пользователям конвертировать криптовалюты в наличные в особо крупных размерах. Причем их клиентами были не только граждане Украины, но и из стран бывшего СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых «ЛДНР», - говорится в сообщении.
Сообщается, что конвертация средств проходила в особо крупных размерах с нарушением законных процедур. Для легализации денег группа скупала недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.
Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли более 43 млн грн, более 800 кг серебра в банковских слитках, компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны, документы, подтверждающие проведение сделок.
Госфинмониторингом остановлены расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности.
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