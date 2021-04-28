В Украине группировка занималась незаконными финансовыми операциями: изъято 43 млн грн и 800 кг серебра. Фото. Видео

РепортерUA, фото и видео СБУ 28 Апр 2021 - 16:07

СБУ заблокировала деятельность группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют. Об этом сообщает пресс-центр СБУ

По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции более чем 240 млн гривен, 65 млн из которых связаны с отмыванием средств.

«С помощью некоторых сайтов и телеграм-каналов они позволяли пользователям конвертировать криптовалюты в наличные в особо крупных размерах. Причем их клиентами были не только граждане Украины, но и из стран бывшего СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых «ЛДНР», - говорится в сообщении.

Сообщается, что конвертация средств проходила в особо крупных размерах с нарушением законных процедур. Для легализации денег группа скупала недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.

Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли более 43 млн грн, более 800 кг серебра в банковских слитках, компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны, документы, подтверждающие проведение сделок.

Госфинмониторингом остановлены расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности.

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