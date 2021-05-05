Власти Израиля запретили въезд украинцам из-за COVID-19

РепортерUA 05 мая 2021 - 21:29

Власти Израиля приняли решение запретить въезд гражданам ряда стран в связи с распространением коронавируса COVID-19. Выданные ранее разрешения отменены, сообщает посольство Украины в Израиле на своей странице в Facebook.

 

«Согласно решению компетентных органов государства Израиль, с 4 мая 2021 года в страну запрещается въезд иностранцев с территории Украины (в т.ч. граждан Украины), Эфиопии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции», – говорится в сообщении посольства.

Отмечается также, что израильская сторона отменила специальные разрешения, выданные для въезда в страну до 01 мая 2021 года.

«Для оформления нового разрешения заявитель должен повторно обратиться в компетентные органы государства Израиль», – добавили украинские дипломаты.

Ранее сообщалось, что Израиль не признает прививки вакциной Ковишилд, которая наиболее массово используется в Украине. Из-за этого могут возникнуть проблемы с взаимным признанием паспортов вакцинации.

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