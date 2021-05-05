Власти Израиля запретили въезд украинцам из-за COVID-19

Власти Израиля приняли решение запретить въезд гражданам ряда стран в связи с распространением коронавируса COVID-19. Выданные ранее разрешения отменены, сообщает посольство Украины в Израиле на своей странице в Facebook.
«Согласно решению компетентных органов государства Израиль, с 4 мая 2021 года в страну запрещается въезд иностранцев с территории Украины (в т.ч. граждан Украины), Эфиопии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции», – говорится в сообщении посольства.
Отмечается также, что израильская сторона отменила специальные разрешения, выданные для въезда в страну до 01 мая 2021 года.
«Для оформления нового разрешения заявитель должен повторно обратиться в компетентные органы государства Израиль», – добавили украинские дипломаты.
Ранее сообщалось, что Израиль не признает прививки вакциной Ковишилд, которая наиболее массово используется в Украине. Из-за этого могут возникнуть проблемы с взаимным признанием паспортов вакцинации.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Twitter.