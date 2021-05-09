В Запорожье женщина за рулем «Мазды» сбила собаку и бросила умирать: объявлен сбор средств для спасения животного. Фото

РепортерUA 09 мая 2021 - 09:37

В Шевченковском районе Запорожья женщина за рулем автомобиля «Мазда» сбила бездомную собаку и оставила ее умирать. Об этом РепортерUA рассказали очевидцы происшествия.

Авария произошла еще в четверг, 6 мая, на улице Магистральной. На место вызвали полицию, составили заяление. Комментарий в ГУ НПУ региона РепортерUA пообещали предоставить в ближайшее время.

«Очень неприятно наблюдать за таким безразличием к животным. Несмотря на уговоры и просьбы отвезти собаку в больницу, она принялась кричать на собравшихся вокруг людей и просто уехала. А ведь на месте животного мог быть человек. Как можно было не увидеть собаку, переходящую дорогу с левой стороны? Она уже почти перешла дорогу. Удар был в правую часть бампера и настолько сильным, что просто не передать словами», - рассказывает Виктория - девушка, которая стала очевидцем данного ДТП. 

От удара животное сильно пострадало и всеми силами пыталось найти укрытие. Волонтеры, очевидцы, жители близлежащих домов, почти сутки пытались найти помощь, чтобы спасти собаку. Она пряталась в канализационной трубе.

«Ходить она не могла, но стремилась ползти в укрытие. Но только благодаря волонтеру Ане, собаку удалось вытащить. Так как долгое время она никого не подпускала к себе», - рассказывают волонтеры временного приюта для животных «Шанс».

Сейчас животное находится в клинике. У Нюры (так прозвали волонтеры собаку - Ред.) перелом таза, вывих бедра, множество гематом. После проведения обследования выяснилось, что она находится в ожидании потомства.

Для восстановления необходима помощь неравнодушных людей. Каждый может подключиться к тому, чтобы Нюра снова могла ходить и привести на свет щенят. Реквизиты для помощи: Карта ПриватБанка 5169 3600 0375 1041, 4149 4393 1359 3604 - Юрий Ковбаса. 

Карта БФ Шанс - 4246 0010 0212 1642.

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