В суд направили дело запорожского студента, который на «BMW» влетел в дерево

В Запорожье будут судить 21-летнего водителя автомобиля «BMW», который на огромной скорости влетел в дерево в Бородинском микрорайоне. В результате ДТП погиб 24-летний пассажир автомобиля, а второй получил травмы.
Напомним, авария произошла 21 марта на ул. Бородинской. От удара автомобиль разорвало на части.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, в суд направлено обвинительное заключение в отношении водителя по ч. 2 ст. 286 УК Украины.
Ранее Ленинский районный суд отправил под ночной домашний арест студента пятого курса ЗНУ, который находился за рулем автомобиля, с запретом покидать жилье с 22:00 до 6:00, поскольку нет возможности применить к нему залог из-за отсутствия постоянного источника дохода.