В Кирилловке между двумя компаниями произошел конфликт со стрельбой: двое запорожцев в больнице

В Кирилловке между двумя компаниями произошел конфликт со стрельбой. В результате огнестрельное ранение получили двое мужчин в возрасте 19-ти и 46-ти лет.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 17 мая около 1:00 в отдел полиции № 1 (с. Акимовка) поступило сообщение о том, что на бульваре Примоский в пгт Кирилловка неизвестный открыл стрельбу из ружья. На место происшествия были направлены следственно-оперативная группа и наряды реагирования патрульной полиции. Была введена полицейская операция «Перехват». На месте преступления работали экспертно-криминалистическая служба и руководство ГУНП в Запорожской области.
Следственно-оперативной группой установлено, что в пгт Кирилловка между двумя компаниями мужчин произошла конфликтная ситуация, которая завершилась нанесением телесных повреждений и применением оружия. Огнестрельное ранение получили двое мужчин 2002 и 1975 рождения, жители Запорожья. Пострадавшие доставлены в Акимовскую районную больницу, где им оказана медицинская помощь.
Около четырех часов 17 мая, на 435 километре автодороги Харьков-Симферополь, полицейские задержали грузовой автомобиль «Газель», в котором передвигался подозреваемый. Им оказался житель Днепропетровской области 1987 года рождения. Фигурант задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Орудие преступления обнаружено и изъято. Сейчас полицейскими проводятся первоочередные следственные действия. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Также рассматривается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 Уголовного кодекса Украины и привлечения к ответственности лиц, совершивших хулиганские действия.