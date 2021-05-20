Началась пресс-конференция Зеленского по итогам двух лет президентства: трансляция

РепортерUA, видео Радио Свобода 20 мая 2021 - 12:08

Сегодня, 20 мая, на территории ГП Антонов проходит пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского по итогам двух лет со дня инаугурации. Онлайн-трансляцию проводит Радио Свобода.

Встреча Владимира Зеленского с представителями СМИ посвящена достигнутым результатам двухлетней работы на посту. Кроме того, планируется обсуждение ключевых решений и направлений деятельности президента на третий год его каденции.

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